Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса о платежной культуре россиян. Выяснилось, что 86% граждан за последние три года пользовались займами, однако для 63% из них кредит остается вынужденной мерой, а не инструментом финансового планирования.

Наиболее оправданными россияне считают займы на жилье (84%), лечение (81%) и образование (72%). Брать деньги в долг на подарки, отпуск или повседневные траты считает недопустимым большинство опрошенных. При этом только 27% респондентов уверены, что хорошо разбираются в условиях кредитования.

Платежная дисциплина остается высокой: 81% заемщиков платят по графику или досрочно. Однако каждый десятый допускает просрочки, а 6% сознательно откладывают платежи, даже имея средства. Чаще всего так поступают с оплатой ЖКХ и налогами.

К людям с большими долгами общество относится скорее сочувственно (43%), чем осуждающе (26%). Банкротство россияне воспринимают как крайнюю меру: 82% считают, что прибегать к нему стоит только при полной невозможности платить.

Высокую настороженность вызывают компании-«раздолжнители», обещающие списание долгов. О них знают 68% граждан, но 59% считают их рекламу агрессивной и похожей на мошенническую. Более половины опрошенных полагают, что такие фирмы берут деньги за услуги, которые можно получить бесплатно через Госуслуги или МФЦ.

При этом деятельность коллекторов стала восприниматься спокойнее: 30% россиян отметили, что специалисты по взысканию теперь работают более цивилизованно и в рамках закона.