Кондитер из Пскова не прошла в финал кулинарного шоу

Татьяна Иванова из Пскова не прошла в финал телешоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!». Программа с ее участием вышла в эфир 18 октября.
Фото здесь и далее: телеканал «Пятница!»
В первом этапе участницам шоу предстояло сделать с помощью мастики копию предмета, который достался им случайным образом. Татьяне досталась фарфоровая фигурка.
Члены жюри высоко оценили работу Татьяны и подчеркнули, что настоящую фигурку сложно отличить от ее съедобной копии. Вкус оценили на 5 баллов.
Во втором туре участницы должны были сделать «автомобиль» из мастики, в котором находился водитель, встроить в «автомобиль» десерт и перегнать его до финиша.
Ренат Агзамов подчеркнул, что самый вкусный и быстрый «автомобиль» выйдет в финал.
«Автомобиль» Татьяны прошел трассу за полторы минуты. Внутри «автомобиля» находился медовик, вкус которого жюри оценили по достоинству. Но псковичка не прошла в финал.