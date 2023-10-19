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Общество

Кондитер из Пскова не прошла в финал кулинарного шоу

19.10.2023 12:15|ПсковКомментариев: 0

Татьяна Иванова из Пскова не прошла в финал телешоу «Король десертов» на телеканале «Пятница!». Программа с ее участием вышла в эфир 18 октября.

Фото здесь и далее: телеканал «Пятница!»

В первом этапе участницам шоу предстояло сделать с помощью мастики копию предмета, который достался им случайным образом. Татьяне досталась фарфоровая фигурка.

Члены жюри высоко оценили работу Татьяны и подчеркнули, что настоящую фигурку сложно отличить от ее съедобной копии. Вкус оценили на 5 баллов.

Во втором туре участницы должны были сделать «автомобиль» из мастики, в котором находился водитель, встроить в «автомобиль» десерт и перегнать его до финиша.

Ренат Агзамов подчеркнул, что самый вкусный и быстрый «автомобиль» выйдет в финал.

«Автомобиль» Татьяны прошел трассу за полторы минуты. Внутри «автомобиля» находился медовик, вкус которого жюри оценили по достоинству. Но псковичка не прошла в финал.

Теги: #кондитерские изделия
Источник: Псковская Лента Новостей
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