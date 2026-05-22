 
Общество

Доступные в рамках диспансеризации исследования перечислили великолучанам

0

Диспансеризацию и профилактические осмотры проводят в Центре здоровья поликлиники №1 Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ. 

Изображение: Псковская областная клиническая больница

Первый этап диспансеризации включает лабораторные и инструментальные исследования, а также консультации специалистов. Пациенты сдают клинический и биохимический анализы крови, анализ кала на скрытую кровь (после 40 лет), анализ на простатспецифический антиген (ПСА) у мужчин (после 40 лет), анализ крови на гепатит С (один раз в десять лет). Из инструментальных исследований проводят ЭКГ, измеряют артериальное и внутриглазное давление, делают маммографию и флюорографию. Также женщины проходят осмотр у врача-гинеколога.

«Диспансеризация состоит из двух этапов. Второй этап является углублённым и назначает его врач при выявлении отклонений на первом этапе», — пояснили в больнице.

В Центре здоровья можно пройти диспансерное наблюдение и получить индивидуальные рекомендации, даже если диспансеризацию проходили в другом подразделении филиала.

«Наши специалисты помогут вам оценить факторы риска, которые могут негативно влиять на ваше здоровье, и разработать индивидуальные рекомендации по их минимизации», — отметили в учреждении.

Обратиться в Центр здоровья можно самостоятельно или по направлению врача или фельдшера. Записаться на приём можно по телефонам: 8 (81153) 7-88-99 или 8 (81153) 3-54-70.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026