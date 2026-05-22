Доступные в рамках диспансеризации исследования перечислили великолучанам

Диспансеризацию и профилактические осмотры проводят в Центре здоровья поликлиники №1 Великолукского межрайонного филиала Псковской областной клинической больницы, сообщили Псковской Ленте Новостей в ПОКБ.
Первый этап диспансеризации включает лабораторные и инструментальные исследования, а также консультации специалистов. Пациенты сдают клинический и биохимический анализы крови, анализ кала на скрытую кровь (после 40 лет), анализ на простатспецифический антиген (ПСА) у мужчин (после 40 лет), анализ крови на гепатит С (один раз в десять лет). Из инструментальных исследований проводят ЭКГ, измеряют артериальное и внутриглазное давление, делают маммографию и флюорографию. Также женщины проходят осмотр у врача-гинеколога.
В Центре здоровья можно пройти диспансерное наблюдение и получить индивидуальные рекомендации, даже если диспансеризацию проходили в другом подразделении филиала.
Обратиться в Центр здоровья можно самостоятельно или по направлению врача или фельдшера. Записаться на приём можно по телефонам: 8 (81153) 7-88-99 или 8 (81153) 3-54-70.