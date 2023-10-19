Общество

Не заржавеет

В прошлом году в историческом центре Пскова стали появляться люки с символикой города. Сама по себе идея замечательная, потому что такие конструкции, действительно, могут стать привлекательной для туристов фишкой и украсить не только фотографии гостей Пскова, но и сами улицы областного центра. В целом надо признать, что в последние годы городские власти очень много стараются делать для украшения Пскова и развития его туристической привлекательности.

Красивые авторские люки стали классным ходом в этом направлении. Но спустя год с момента установки первых дизайнерских люков неравнодушные псковичи стали замечать следы ржавчины на них. Насколько долговечны новые декоративные элементы, разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Не ржавчина, а рыжий налет

В соцсетях псковичи высказали свои переживания за судьбу люков. «К качеству новых люков есть вопросы…» - написала в отметила в своем ТГ-канале о культурном наследии Пскова Pskov.details псковичка Елизавета Левадная.

Как пояснила Елизавета, новых люков много на улицах Некрасова и Советской. «Большинство пока выглядит свежо, но это потому что их массово устанавливать начали совсем недавно. А те, что лежат давно, уже поменяли свой вид», - рассказала она, добавив, что, возможно, это естественный процесс, и со временем ржавчина сотрется.

В то, что новые люки могут быть бракованными, не верит разработчик их дизайна - Михаил Гнедин. Он заметил их массовое появление в центре города, а, соответственно и налет ржавчины на некоторых из них, но считает, что «такая ошибка была бы странной и слишком очевидной».

«Вряд ли такая ситуация возможна, - сомневается он. - На эту тему я разговаривал на производстве. То, что чугунные люки покрываются рыжим налетом, - это нестрашно». «Они сделаны из специального сплава, который защищает поверхность от сквозной коррозии. Поэтому то, что мы видим, - это поверхностный процесс», - добавил он.

Дизайнер также напомнил, что пока новенькие крышки люков не приобрели свой окончательный вид. «Я рассчитываю на то, что со временем люки отполируют ногами, все выступающие части натрут, и они будут более светлыми, а углубления останутся темными, что подчеркнет их рисунок», - сказал Михаил Гнедин.

В Управлении городского хозяйства администрации Пскова тоже подтвердили, что опасения горожан относительно «ржавых» люков напрасны. «Люки изготовлены в соответствии с ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев» из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом. Гарантийный срок - три года. Срок службы таких люков неограничен», - сообщили в УГХ.

Впрочем, специалисты управления также отметили, что «для усиления защитных свойств люки будут дополнительно покрыты битумным лаком».

История под ногами

В УГХ Пскова рассказали, что в этом году в Пскове установлено 70 новых чугунных конструкций на улицах Советская и Некрасова. «Места были выбраны в границах, установленных федеральным проектом «Развитие туристической инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого данные люки приобретались. Также люки с символикой города Пскова в настоящее время устанавливаются на дорогах, на которых проводится ремонт покрытия, например, на Октябрьском проспекте», - сообщили в управлении.

Одним словом, теперь, проходя по центру города, можно искать под ногами новенькие крышки люков с надписью: «Псковские люки - самые красивые!». Причем, это только одна из трех утвержденных концепций. Еще есть чугунные люки-монеты с изображением барса и с геометрическим орнаментом, который постепенно превращается в псковскую рыбку-снетка.

Елизавета Левадная подчеркивает, что идея с брендированием люков хорошая. «Во многих городах такое есть. И дизайн мне нравится», - отметила она.

У девушки есть только одно пожелание к городским властям: сохранить, где это возможно, старые интересные конструкции. Так, например, люк напротив филармонии на улице Некрасова - из большой серии с изображением трубки Белла - самого первого телефона. «Трубка стилизованная, из нее молнии летят. Это были люки телефонной сети. В основном, их устанавливали в 20-50-е годы прошлого века. Конкретно этот был выпущен в 1946-1953 годах - именно тогда на них наносили аббревиатуру «МС» («Министерство связи»). После 1953 года таких люков с трубкой Белла уже не было. Именно эти - просто красивые, как мне кажется», - рассказала Елизавета.

Еще один из замененных люков на улице Некрасова, по словам псковички, не такой эффектный, но не менее интересный: «Дело в том, что подобные крышки производили у нас, в Пскове. Их делали на литейно-механическом заводе «Выдвиженец». Он был выпущен в 1949 году. Мне всегда очень нравилось оформление таких люков - указаны и город, и завод, и год выпуска. Ничего лишнего, всё хорошо читается. Это прямо история под ногами!».

По мнению Елизаветы, «можно было бы составить список «выдвиженцев» и «трубок Белла», чтобы их не убирали, потому что это одни из самых старых люков в Пскове». «Когда-нибудь и наши новые модные люки станут историей. Очень не хочется, чтобы с центральных улиц исчез весь тот пласт, что копился в городе, начиная с 1920-х годов», - сказала она.

Кроме того, такие элементы городской среды просто интересно рассматривать, уверена девушка: «Есть группы в соцсетях, посвященные люкам, где люди выкладывают люки со всего мира, и мне в рамках своего блога хотелось бы популяризировать такое направление. Показать, что смотреть под ноги - интересно, что даже люк - это не просто крышка, на которую лучше не вставать, а тоже история».

В УГХ администрации Пскова пояснили, что «исторические» крышки люков утрачены не будут. «Демонтированные люки с символикой сохранены и будут установлены позднее на новом месте», - отметили в УГХ.

Культурный код Пскова

Автор дизайна новых люков Михаил Гнедин уверен: то, что можно сохранить, надо сохранять. «Надо бережно относиться к старым вещам. Но хотелось бы, чтобы горожане сами инициативу проявляли и были неравнодушными», - сказал он.

Дизайнер рассказал, что у него есть идея - сохранить некоторые демонтированные люки и сделать из них арт-объекты. Но сейчас он занят другим, не менее интересным проектом, который начался как раз с разработки дизайна для люков.

«Сейчас постепенно формируется дальнейшее развитие этого стиля, некий культурный код Пскова. Мотивы дизайна люков - орнамент с отсылкой к историческому контексту - я использую для оформления объектов в центре города», - рассказал он.

Первый объект уже готов - это расписанная трансформаторная будка около детской музыкальной школы №1 на улице Советской, которая условно называется «Музыкальная шкатулка». Вторая точка - стена в Детском парке, оформленная по мотивам эскизов Спегальского. И третий объект - рисунок на стене одного из зданий на улице Калинина.

«Эта работа еще не закончена. Там большой орнамент с надписью «Великая река» и изображение снетка, переходящего в орнамент, а затем - в лодки. С использованием этих же орнаментов сделан объект для фотографирования - рамка в Детском парке», - рассказал Михаил Гнедин.

По его словам, эта история еще только получает свое развитие. И, возможно, впоследствии будет сформирован фирменный стиль города, который поможет сделать Псков еще более привлекательным для туристов.

Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева и Елизаветы Левадной