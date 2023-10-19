Общество

Андрей Ермаков: Мы увидим учеников педагогических классов на работе в наших образовательных учреждениях

Комитет по образованию рассчитывает на пополнение педагогических кадров Псковской области за счет учащихся психолого-педагогических классов. Об этом временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков рассказал эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Самое главное, дать понять школьникам, что профессия педагога - это не только доброе, вечное и важное, но и увлекательная интересная работа, которая поможет им реализоваться в условия современности. Профессия педагога остается и будет оставаться передовой, учитывая то, как сегодня развивается структура образования. Я уверен, что этот проект будет развиваться и в ближайшем будущем мы увидим этих ребят на работе в наших образовательных учреждениях», – рассказал Андрей Ермаков.

Он добавил, что еще 14 педагогических классов планируют открыть в Псковской области в 2024 году.