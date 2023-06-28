Общество

Сергей Шерстобитов покидает пост председателя регионального комитета юстиции, его сменит Дмитрий Иванов

Сергей Шерстобитов покидает пост председателя комитета юстиции Псковской области. Сегодня, 30 июня, у него последний рабочий день в этой должности. Об этом Сергей Шерстобитов сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Сегодня, 30 июня, последний рабочий день. В конце июля приступлю к иным обязанностям. Позволю себе не раскрывать карты», - сказал Сергей Шерстобитов.

Исполняющим обязанности председателя комитета юстиции по Псковской области станет Дмитрий Иванов. На данный момент он является первым заместителем председателя.

Сергей Шерстобитов родился в 1972 году в городе Алма-Ата в Казахстане.

В 1993 году окончил высшее пограничное командное училище имени Дзержинского по специальности «офицер пограничных войск», город Алма-Ата. В 2001 году окончил юридический факультет Академии права и управления по специальности «юриспруденция».

В 1989 - 1998 годах проходил службу в пограничных войсках Российской Федерации.

С 1999 по 2001 год работал судебным приставом подразделения судебных приставов города Пскова управления министерства юстиции РФ по Псковской области.

С 2002 по 2005 занимал должность начальника отдела по обеспечению деятельности мировых судей Псковской области, начальника Главного государственного управления Псковской области по обеспечению деятельности мировых судей.

В 2005 году он стал начальником главного государственного управления юстиции Псковской области.

Женат, воспитывает дочь.