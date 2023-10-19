Общество

Более 100 иллюстраций поступило от воскресных школ для Псковской краеведческой азбуки

Организаторы краеведческого образовательно-патриотического проекта «Псковская краеведческая азбука» завершили сбор работ, которые станут иллюстрациями реального издания краеведческой азбуки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городском молодежном центре.

Фото здесь и далее: городской молодежный центр

Так, в оргкомитет поступило более 100 иллюстраций от детей девяти воскресных школ города Пскова: храма Михаила и Гавриила Архангелов с Городца, храма Успения Божией Матери в Бутырках, храма Успения Божией Матери с Полонища, храма Успения Божией Матери с Пароменья, храма святителя Василия Великого на Горке, Спасо-Елеазаровского монастыря, храма Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, храма святого благоверного князя Александра Невского, учащихся гимназии №29 с углублённым изучением основ православной культуры.

Воплотиться в жизнь проекту помогла и творческая школа-студия «Полосатый кот», в лице директора и педагогов которой организаторы нашли истинных единомышленников, ведущих большую краеведческую работу с детьми. Также несколько работ представила Детская художественная школа.

В центре отметили, что разработанная командой проекта краеведческая азбука включает в себя персоналии и главнейшие достопримечательности Псковского края – на каждую букву одно или два имени или названия с кратким описанием каждого. Изюминкой издания станут детские высказывания о персоналиях и достопримечательностях азбуки, которые заменят сухие и скучные факты – азбука получится действительно детской, отметили в молодежном центре.

Кроме того, в рамках проекта с воспитанниками воскресных школ были проведены три экскурсии: в музей романа «Два капитана» библиотеки имени Каверина, в музей-квартиру Спегальского и в Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря.

Сейчас оргкомитет приступает к разработке дизайна издания.

Проект реализуется при участии Псковской епархии за счёт грантовой поддержки городского конкурса молодёжных проектов «Есть идея».