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Общество

Изменения в правилах перехода в 10 класс анонсировали в Рособрнадзоре

19.10.2023 17:47|ПсковКомментариев: 0

Российские школьники после окончания 9 класса будут переходить в 10 класс или поступать в учреждения среднего профессионального образования по новым правилам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В России введут новые правила перехода в 10 класс и поступления в колледжи и училища. По словам Анзора Музаева, существующая модель устарела. Конкурс аттестатов без требования ОГЭ или ЕГЭ перестал работать, потому в ближайшем будущем правила перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, изменится. Пока чиновник не конкретизировал нововведения. 

«В колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», - приводит слова главы Рособрнадзора kaluga-poisk.

Он также подчеркнул, что отказываться от проведения ОГЭ после девятого класса не собираются. 

Теги: #дети #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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