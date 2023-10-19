Общество

Изменения в правилах перехода в 10 класс анонсировали в Рособрнадзоре

Российские школьники после окончания 9 класса будут переходить в 10 класс или поступать в учреждения среднего профессионального образования по новым правилам. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

В России введут новые правила перехода в 10 класс и поступления в колледжи и училища. По словам Анзора Музаева, существующая модель устарела. Конкурс аттестатов без требования ОГЭ или ЕГЭ перестал работать, потому в ближайшем будущем правила перехода в десятый класс и поступления в СПО по количеству экзаменов, по подходам, изменится. Пока чиновник не конкретизировал нововведения.

«В колледжи уходят после 9-го класса практически отличники. А слабоуспевающие идут в 10-й класс. Здесь объективностью не пахнет», - приводит слова главы Рособрнадзора kaluga-poisk.

Он также подчеркнул, что отказываться от проведения ОГЭ после девятого класса не собираются.