Общество

Четвертый за осень новый стоматолог устроился в великолукскую поликлинику

Четвертый за осень новый стоматолог устроился в Великолукскую стоматологическую поликлинику, он приступил к работе в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Ихтиёр Пулотов в этом году закончил обучение в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова по специальности «Стоматология». Он, как и другие его молодые коллеги, получил стимулирующие меры поддержки:

единовременную денежную выплату «подъёмных» в размере 300 тысяч рублей;

ежемесячную денежную выплату в размере 7 тысяч рублей на протяжении трёх лет работы в учреждении за счёт средств учреждения.

Напомним, целевой ординатор вернулся в Великолукскую стоматологическую поликлинику 1 сентября, а также в сентябре на работу в медучреждение приняли двух молодых специалистов.