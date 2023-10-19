Четвертый за осень новый стоматолог устроился в великолукскую поликлинику

Четвертый за осень новый стоматолог устроился в Великолукскую стоматологическую поликлинику, он приступил к работе в октябре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
Фото: комитет по здравоохранению Псковской области
Ихтиёр Пулотов в этом году закончил обучение в Чувашском государственном университете имени И. Н. Ульянова по специальности «Стоматология». Он, как и другие его молодые коллеги, получил стимулирующие меры поддержки:
Напомним, целевой ординатор вернулся в Великолукскую стоматологическую поликлинику 1 сентября, а также в сентябре на работу в медучреждение приняли двух молодых специалистов.