Общество

Строительство Центра культурного развития в Острове проконтролировал Дмитрий Быстров

Строительство Центра культурного развития в Острове проконтролировал Дмитрий Быстров. Об этом глава Островского района сообщил в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

«В настоящий момент производится зашивка потолка, ведётся монтаж силовых и слаботочных сетей, монтируется система водоснабжения и отопления, система наружной канализации, ведутся отделочные работы: шпатлевка, укладка плитки», – рассказал Дмитрий Быстров.

Также он отметил, что параллельно подрядчик производит монтаж вентилируемого фасада, идут работы по благоустройству.

«Из-за сложностей с поставкой строительных материалов в августе допущено отставание от графика. Его подрядчик устраняет на производстве отделочных работ. Со своей стороны, делаем всё необходимое, чтобы строительство было завершено в положенный срок», – заключил Дмитрий Быстров