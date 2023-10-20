Кадеты псковской гимназии «испытали землетрясение» в Белоруссии

Кадеты пожарно-спасательных классов гимназии №29 города Пскова посетили Образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС Республики Беларусь. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.
Видео: Михаил Ведерников / Telegram
Ученики осмотрели 37 интерактивных площадок и экспозиции с технологиями дополненной и виртуальной реальности.
Поездку для ребят организовали вместе с министром МЧС Александром Куренковым.
«Это замечательная возможность для педагогов обменяться опытом, а для ребят – узнать много нового», - добавил губернатор.