Общество

Кадеты псковской гимназии «испытали землетрясение» в Белоруссии

Кадеты пожарно-спасательных классов гимназии №29 города Пскова посетили Образовательный центр безопасности жизнедеятельности МЧС Республики Беларусь. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

Ученики осмотрели 37 интерактивных площадок и экспозиции с технологиями дополненной и виртуальной реальности.

«Ребята побывали в различных сценариях ЧС и учились принимать быстрые и верные решения. Например, испытали на себе землетрясение в 9 баллов по шкале Рихтера, вспомнили, как правильно покидать задымленное помещение, научились правильно сообщать о несчастном случае по телефону 112 и правильно себя вести в толпе», - рассказал Михаил Ведерников.

Поездку для ребят организовали вместе с министром МЧС Александром Куренковым.

«Это замечательная возможность для педагогов обменяться опытом, а для ребят – узнать много нового», - добавил губернатор.