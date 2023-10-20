Общество

Самолет рейса Псков - Калининград не смог приземлиться из-за тумана

Авиарейс А4 605 из Пскова из-за тумана не смог совершить посадку в Калининграде и ушел на запасной аэродром, сообщает Telegram-канал аэропорта «Храброво».

«Сегодня вечером из-за неблагоприятных погодных условий возможны задержки рейсов. На данное время два самолёта (рейсы А4 605 из Пскова и D2 141 из Череповца) не смогли совершить посадку и ушли на запасной аэродром», - говорится в сообщении.

Пассажиров и встречающих просят уточнять информацию о рейсах на онлайн табло на сайте аэропорта и в справочной службе по телефону: +7(4012) 550-550.