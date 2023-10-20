Начинается видеотрансляция программы «Посткриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Посткриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его проведут Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.
Основные темы:
- Бухалово, Лох, Тупицы: в России предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов.
- «Лягушки»-рекордсменки: спектакль Псковского драмтеатра получил 8 номинаций на премию «Золотая маска».
- Цензура в искусстве: почему фильмы попадают под ограничения Минкульта?
- Новый сан: владыка Псковский и Порховский Арсений стал митрополитом.
- Кто ушел, а кто пришел: очередные кадровые изменения в структурах псковской власти.
- Наконец-то: улица Яна Фабрициуса открылась после долгого и масштабного ремонта.
И, как всегда, в нашей программе прозвучит комментарий экономического обозревателя Алексея Овчинникова, а в политическом блоке к нам присоединится Максим Костиков.
Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.
Трансляция завершена.