Общество

Начинается видеотрансляция программы «Посткриптум»: Митрополит Арсений, цензура в искусстве и открытие улицы Фабрициуса

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Посткриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Его проведут Константин Калиниченко и Татьяна Иванова.

Основные темы:

Бухалово, Лох, Тупицы: в России предложили запретить оскорбительные названия населенных пунктов.

«Лягушки»-рекордсменки: спектакль Псковского драмтеатра получил 8 номинаций на премию «Золотая маска».

Цензура в искусстве: почему фильмы попадают под ограничения Минкульта?

Новый сан: владыка Псковский и Порховский Арсений стал митрополитом.

Кто ушел, а кто пришел: очередные кадровые изменения в структурах псковской власти.

Наконец-то: улица Яна Фабрициуса открылась после долгого и масштабного ремонта.

И, как всегда, в нашей программе прозвучит комментарий экономического обозревателя Алексея Овчинникова, а в политическом блоке к нам присоединится Максим Костиков.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена.