Общество

Законодательный комитет Собрания поддержал нововведения в положение о Молодежном парламенте

Изменения в порядок формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Согласно предложенным изменениям, количественный состав и возрастные рамки членов Молодежного парламента не меняются, но предполагается поменять статус членов коллегиального органа. 13 мест, как и в действующем составе, распределят политические партии в соответствии с численным представительством в Собрании, кандидатов еще на 13 мест предстоит выбрать депутатам-одномандатникам, при этом они сделают молодых людей своими помощниками.

Если парламентарии утвердят на сессии нововведения, то новый состав коллегиального органа изберут не позднее 1 января 2024 года уже по новому принципу.

«Новелла не новая, в прошлых созывах такая история была, но помощниками депутатов наши члены Молодежного парламента не являлись, - сказал, выступая с докладом, депутат Виктор Остренко. - Мы разработали образовательную программу и план мероприятий на следующий год, чтобы совершенствовать знания молодых людей о законодательном органе власти и дать им возможность проявить себя».

Председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов отметил, что Виктор Остренко много лет несет на своих плечах наставничество в Молодежном парламенте, поэтому понимает необходимость изменений.

«Главное – понимание, что теперь каждый из нас с большей ответственностью должен будет подойти к работе Молодежного парламента», - подытожил Алексей Севастьянов.

Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять соответствующее постановление на сессии 24 октября.