Законодательный комитет Собрания поддержал нововведения в положение о Молодежном парламенте 

Изменения в порядок формирования Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании рассмотрели на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания 23 октября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Согласно предложенным изменениям, количественный состав и возрастные рамки членов Молодежного парламента не меняются, но предполагается поменять статус членов коллегиального органа. 13 мест, как и в действующем составе, распределят политические партии в соответствии с численным представительством в Собрании, кандидатов еще на 13 мест предстоит выбрать депутатам-одномандатникам, при этом они сделают молодых людей своими помощниками.
Если парламентарии утвердят на сессии нововведения, то новый состав коллегиального органа изберут не позднее 1 января 2024 года уже по новому принципу.
Председатель законодательного комитета Алексей Севастьянов отметил, что Виктор Остренко много лет несет на своих плечах наставничество в Молодежном парламенте, поэтому понимает необходимость изменений.
Комитет принял решение рекомендовать областному Собранию принять соответствующее постановление на сессии 24 октября.