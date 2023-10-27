Общество

Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Дмитрием Месхиевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Чай втроем», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие Татьяна и Дмитрий Ивановы в рамках программы устраивают чайные посиделки с известными в Псковской области персонами и говорят с ними «за жизнь».

Сегодня к ним на чай пришел кинорежиссер, театральный режиссёр, кинопродюсер, художественный руководитель - директор Псковского драмтеатра, Заслуженный деятель искусств России Дмитрий Месхиев. Через несколько дней, 31 октября, ему исполнится 60 лет, и в канун своего дня рождения он расскажет массу интересного о своей жизни: о детстве, о приобщении к кинематографу, становлении как профессионала, ресторанном бизнесе, татуировках, увлечениях и планах.

Кто имеет право называть Дмитрия Месхиева ДимДимычем? Сколько раз его отчисляли из ВГИКа и за что? Какими своими фильмами он по-настоящему гордится и кого из актеров готов снимать в своих фильмах бесконечно? Какой он на съемочной площадке? Почему так привязан к Псковской области? Кем себя больше ощущает — петербуржцем или псковичом? Планирует ли вернуться в ресторанный бизнес?

Об этом и многом другом — в эфире.

Трансляция завершена.