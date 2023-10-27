Общество

Псковский облсовпроф отмечает свое 75-летие

Псковский областной совет профессиональных союзов отмечает 75-летие. Сегодня, 27 октября, в актовом зале Дома профсоюзов проходит торжественное мероприятие, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«30 октября исполняется 75 лет. Профсоюзы прошли большой и противоречивый труд. Современные профсоюзы в системе социального партнерства делают многое», – сказал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.

История возникновения первых профсоюзных организаций в области начинается с февраля 1905 года - с забастовки рабочих главных Великолукских железнодорожных мастерских. Осенью 1905 года в Пскове были образованы профсоюзы железнодорожников, деревообделочников, булочников и другие, напомнил Игорь Иванов.

Первое объединение профессиональных союзов, действовавших на территории Псковской губернии, произошло в 1918 году. 1 июня 1918 года состоялась Первая губернская конференция профсоюзов в городе Великие Луки; 15 – 19 августа 1918 года – 1-й губернский съезд профсоюзов.

Первым председателем совета стал известный общественный и политический деятель губернии того вре­мени Александр Иванов.

12 января 1919 года состоялось торжественное открытие Псковского губернского со­вета профессиональных и производственных союзов во Дворце Труда (бывший дом губернатора) в городе Пскове.

В начале 90-х годов в стране началось реформирование профсоюзов, совпадающее фактически с возрождением российских профсо­юзов – образованием Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Псковский облсовпроф стал членской организацией ФНПР и на первое место в своей деятельности поставил задачу защиты социально-трудовых прав и законных интересов человека труда, борьбу за социальную справедливость. Основные усилия были направлены на развитие социального партнер­ства с органами исполнительной власти и объединениями работодателей.

В 1990-е годы облсовпроф не только сохранил, но и укрепил свою материально-техническую базу.

В октябре 2000 года председателем Псковского облсовпрофа был избран Леонид Табаков. Он продолжил курс своих предшественников по укреплению профсоюзного движения в области и сохранению профсоюзной собственности.

С февраля 2010 года Псковский областной совет профессиональных союзов возглавляла Ульяна Михайлова.

С июня 2020 года по настоящее время пост председателя Псковского облсовпрофа занимает Игорь Иванов.

Игорь Иванов подчеркнул, что в Псковской области действует 67 соглашений, которые помогают реализовывать социальное партнёрство. Кроме того, действуют 639 первичных профсоюзных организаций.