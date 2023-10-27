Общество

Центр временного размещения соотечественников появится в Псковской области

Центр временного размещения соотечественников появится в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Telegram-канале, делясь итогами рабочей встречи с председателем комитета по труду и занятости Алёной Труновой.

«С начала года хотим создавать центр временного размещения. Это будет наше подведомственное учреждение - государственное автономное учреждение», - отметила Алёна Трунова. По ее словам, в этом центре соотечественники смогут получать профессиональные консультации, также для них подготовят информационные презентации.

На рабочей встрече губернатор и председатель комитета обсудили ситуацию на рынке труда и предложения по переселению соотечественников. Указывалось, что более 60 млн направлено на общественные работы, временную занятость и переобучение граждан. За год трудоустройство молодёжи в возрасте от 14 до 29 лет выросло с 67 до 78%;

Губернатор предложил проработать дополнительно меры поддержки граждан с нужными для региона специальностями, которые планируют переехать в Псковскую область.