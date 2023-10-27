Общество

Женщину с наркотиками задержали на перегоне Любятово – Запсковье

Женщину в Псковской области признали виновной в незаконном приобретении без цели сбыта наркотиков в крупном размере (часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в транспортной прокуратуре.

В июне женщина незаконно приобрела 1,6 грамма наркотиков. Ее задержали сотрудники транспортной полиции на железнодорожном перегоне Любятово – Запсковье.

Суд назначил псковичке совокупное наказание в виде 4 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.