Общество

Город Дно вновь стал самым матерящимся в России

Digital-агентство «Интериум» провело ежегодное исследование мата в соцсетях. Количество нецензурной брани снижается с каждым месяцем. При этом город Дно вновь возглавил рейтинг самых ругающихся онлайн городов.

Исследование охватило весь 2023 год и обнаружило более 19 миллионов постов, репостов и комментариев: то есть в среднем пользователи русскоязычных соцсетей ругались около 70 тысяч раз в день. Самым популярным выражением было слово из 3 букв. Однако главный вывод в том, что количество матерных слов в онлайне сокращается. Если в январе было в среднем 87 тысяч упоминаний в день, в то сентябре это число сократилось в 1,8 раз до 48 тысяч упоминаний в день, сообщается в блоге агентства.

Что касается городов, в которых жители особенно сильно матерились, то на первом месте – как и каждый год – город Дно из Псковской области. Сразу за ним следует Донецк, а на третьем месте с большим отрывом – Москва. «Интериум» вновь напоминает, что большая часть его «жителей» в соцсетях лишь виртуальная, отметившая город местом обитания в качестве шутки.

Изображение: «Интериум»

В десятку матерных городов также попали Калининград, Краснодар, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Симферополь, Белгород и Мурманск. Отметим, что многие из них не выходят из топ-10 уже который год, другие же, такие как Симферополь и Белгород появились впервые.

«Для нас очень важно держать руку на пульсе во всем, что касается пользовательского поведения. Мы с интересом наблюдаем и анализируем речь жителей страны, и то как она меняется каждый год. Для агентства это возможность показать особенности лингвистического анализа в социальных сетях. Каждый год вся команда с нетерпением ждет результатов рейтинга», – комментирует директор по развитию digital-агентства «Интериум» Айта Лузгина.

Анализ проведен агентством «Интериум» на основании мониторинга упоминаний самых распространенных вариаций матерных слов в социальных сетях, форумах, блогах и мессенджерах за 1 января-4 октября 2023 г. Индекс рассчитан в отношении количества упоминаний на 10 тысяч человек к актуальному населению города.