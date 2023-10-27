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Общество

Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в общегородском субботнике в Пскове

28.10.2023 15:00|Псков

Сотрудники завода «Титан-Полимер» приняли участие в общегородском субботнике в Пскове 27 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее предоставлено пресс-службой завода «Титан-Полимер»

Заводчане привели в порядок зелёную зону между парковкой гипермаркета «Лента» на улице Труда, детским садом № 5 и домом 11а по улице Звёздной. Во время уборки к сотрудникам завода присоединились и неравнодушные местные жители.

Мероприятие стало частью общегородского субботника, который проводит управление городского хозяйства Пскова. В уборке общественных территорий различных участков Пскова задействованы крупные предприятия и организации города.

Место уборки было выбрано по рекомендации управления городского хозяйства администрации Пскова с учётом общественной значимости территории. Зеленая зона используется для прогулок, к ней примыкает детская площадка. В зимнее время местные жители приводят детей кататься с горки.

«Эта территория достаточно востребована у местных жителей. Здесь они ходят на остановку, рядом находятся детские сады, школы, магазины и очень важно, чтобы она была чистой и благоустроенной. Это всё входит в экологическую концепцию завода "Титан-Полимер", и мы хотим, чтобы наш город был ухоженным и благоустроенным. Сегодня снежок попытался нас испугать, но нас не остановить на пути благоустройства города», - рассказал директор по коммуникациям завода «Титан-Полимер» Сергей Новохатка.

Участие завода «Титан-Полимер» в общегородских экологических мероприятиях в Пскове стало доброй традицией. Так, в мае 2021 года заводчане высадили в сквере около виадука каштаны, березы, сирень и туи. Предприятие также выступило спонсором городского конкурса по благоустройству и наведению санитарного порядка «Чистый Псков».

Теги: #субботник #Титан-Полимер
Источник: Псковская Лента Новостей
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