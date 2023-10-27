Общество

Старшеклассники школ Псковского района получили стипендии главы муниципалитета

Старшеклассники общеобразовательных школ Псковского района, прошедшие конкурсный отбор, стали стипендиатами именных стипендий главы муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Глава Псковского района Наталья Федорова вручила лично дипломы 14 учащимся в школах Псковского района:

Писковская средняя общеобразовательная школа,

Тямшанская гимназия,

Моглинская средняя общеобразовательная школа,

Москвинская общеобразовательная школа,

Стремуткинская средняя общеобразовательная школа,

Остенская средняя общеобразовательная школа.

Глава муниципалитета поздравила школьников, ставших лучшими в своих номинациях, с присуждением им заслуженных наград, пожелала всем школьникам успехов учебе, спорте и выбранном творческом направлении.

«Я думаю, что стипендия поможет именно в образовательном развитии стипендиатов. Вы - наша надежда и опора!» - отметила она.

Стипендии присуждаются в четырех номинациях: «За особые успехи в учебной, исследовательской и интеллектуальной деятельности», «За особые успехи в спортивной и туристско-краеведческой деятельности», «За активную жизненную позицию» и «За особые успехи в художественно-эстетическом творчестве». Стипендии выплачиваются в течение всего учебного года.