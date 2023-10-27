Общество

Умерла внучка писателя Максима Горького

Актриса Дарья Пешкова, внучка писателя Максима Горького, скончалась в возрасте 96 лет, сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра.

«На 97-м году жизни скончалась Дарья Максимовна Пешкова, внучка Горького, которая более 70 лет прослужила в театре Вахтангова», - сказали в пресс-службе РИА Новости.

Согласно данным театра, Пешкова родилась 12 октября 1927 года в Неаполе, окончила Театральное училище имени Бориса Щукина в 1949 году. Вся ее творческая жизнь связана с театром имени Евгения Вахтангова, где она сыграла почти полсотни ролей.