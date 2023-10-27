Общество

Жителям Плюсского района напомнили правила пожарной безопасности

Профилактические мероприятия на территории Плюсского района провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба ГУ МС России по Псковской области

В ходе рейда инспекторы Государственного пожарного надзора распространили листовки по вопросам пожарной безопасности в быту, в частности, о правилах использования печного, газового и электрооборудования. До жителей довели информацию с телефонными номерами для вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Плюсского района и основные причины пожаров в жилом секторе.

«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112».