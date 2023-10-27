Жителям Плюсского района напомнили правила пожарной безопасности

Профилактические мероприятия на территории Плюсского района провели сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: пресс-служба ГУ МС России по Псковской области
В ходе рейда инспекторы Государственного пожарного надзора распространили листовки по вопросам пожарной безопасности в быту, в частности, о правилах использования печного, газового и электрооборудования. До жителей довели информацию с телефонными номерами для вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Плюсского района и основные причины пожаров в жилом секторе.
«В случае возникновения пожара или задымления незамедлительно звоните по номеру вызову пожарной охраны 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112».