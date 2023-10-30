Общество

Более половины псковичей не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней

В преддверии ноябрьских выходных псковичи рассказали, работают ли они во время государственных праздников и как к ним относятся. Совместное исследование группы «Ренессанс страхование» и hh.ru показало, что по мнению каждого третьего опрошенного из-за официальных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка. Это происходит из-за сжатых дедлайнов, излишней расслабленности коллег и сокращения отчетного периода.

Чаще всего людей заставляют понервничать ноябрьские и новогодние праздники, так как их даты приходятся на время закрытия рабочих периодов и проектов.

Согласно опросу, более половины работников (65%) не отдыхают во время официальных выходных и праздничных дней. Треть из них (36%) утверждают, что они вынуждены доделывать рабочие задачи, а каждый шестой (15%) идет на это ради дополнительного заработка. 10% остаются на связи с клиентами, если у тех в этот день нет выходного.

Треть (35%) респондентов отмечает, что в преддверии праздничных выходных кратно возрастает рабочая нагрузка и люди уже сейчас начали морально готовится к ноябрьским праздникам. Увеличение количества задач и резкое изменение сроков люди начинают замечать еще за неделю или непосредственно перед официальным выходным (29%). Из-за этого ухудшается состояние здоровья: 45% чувствуют переутомление, 22% жалуются на появление боли в спине и пояснице, а 21% — на проблемы со сном.

«По данным группы "Ренессанс страхование" за семь месяцев 2023 года количество обращений за телемедицинской консультацией неврологов, в рамках программ добровольного медицинского страхования, выросло почти на 18,3%, а психологов - на 57%. Уже сейчас можно увидеть рост обращений за консультацией именно в периоды гендерных праздников (рост с февраля по март на 9%) и майских (+10% с апреля по май). Такую статистику можно объяснить не только стрессом до праздников и попыткой его снизить, но и популяризацией самой возможности обращения за консультацией у психолога» — комментирует управляющий директор по ДМС «Ренессанс страхование» Юлия Галаничева.

Как псковичи хотели бы изменить время праздников?

Почти каждый второй (49%) хотел бы распределить праздники в календаре немного иначе. 13% уверены, что самым адекватным решением было бы равномерно расставить выходные по кварталам, чтобы в каждом из них было несколько дополнительных дней отдыха. 11% считают, что праздничные дни должны быть использованы на усмотрение сотрудника, а еще столько же респондентов (11%) хотели бы получать за эти дни дополнительную выплату и просто работать. Оставшиеся 9% желают, чтобы вместо праздников был один дополнительный выходной в неделю на протяжении всего года, т.е. выступают за введение четырехдневной рабочей недели за счет отмены всех официальных праздников.

Праздниками, которые вызывают больше всего стресса, опрошенные считают новогодние (16%), а именно первую неделю января, а также майские (8%) и ноябрьские праздники (7%). Причиной для этого стала прокрастинация и откладывание дел на момент, когда закончатся выходные (41%). Излишняя расслабленность окружающих мешает выполнять задачи еще 36%, а 32% считает, что это нерациональное сокращение отчетного периода.