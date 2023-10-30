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Общество

Псковские росгвардейцы изъяли 17 единиц оружия за неделю

30.10.2023 17:50|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 28 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 23 по 29 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы выявили 15 административных правонарушений, изъяли 17 единиц оружия и три боеприпаса.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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