Общество

«Поезд дружбы» сообщением Петербург – Минск пройдет через Псковскую область

Новый пассажирский поезд №251/252 «Поезд дружбы» сообщением Санкт-Петербург – Минск назначен на ноябрьские праздники 2023 года. «Поезд дружбы» отправится 4 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги

Из Санкт-Петербурга поезд отправится с Витебского вокзала 4 ноября в 21:46 и прибудет в Минск на следующие сутки в 13:01, кроме того посетить Минск можно будет отправившись из Санкт-Петербурга 6 ноября в 20:13.

Из Минска поезд отправится 5 и 7 ноября в 19:03 и прибудет на Витебский вокзал Санкт-Петербурга на следующие сутки в 08:53.

Поезд проследует с остановками на станциях Батецкая, Уторгош, Сольцы, Дно, Дедовичи, Сущево, Локня, Новосокольники, Невель на территории России, а также на станциях Городок, Витебск, Орша, Борисов, Жодино Белорусских железных дорог.

В состав «Поезда дружбы» войдут купейные и плацкартные вагоны, а также вагоны с местами для маломобильных пассажиров. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами кондиционирования воздуха, розетками для зарядки мобильных устройств.