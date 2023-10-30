Общество

Пенсионные накопления выдадут по заявлению

В Социальном фонде России формируют свои пенсионные накопления 37,3 миллиона россиян. Общий объем этих накоплений превысил два триллиона рублей. В 2022 году управляющие компании фонда заработали для граждан среднюю доходность в размере 9,75 процента. Как следить за формированием пенсионных накоплений и получить эти средства после выхода на пенсию?

Накопительную пенсию выплачивают дополнительно к страховой. Этот вид пенсии формируется за счет страховых и дополнительных взносов, внесенных работодателями или будущими пенсионерами. Средства инвестируют, и полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии, пишет «Парламентская газета».

Накопительная пенсия формируется:

у работающих граждан 1967 года рождения и моложе за счет того, что их работодатели уплачивают страховые взносы на финансирование накопительной пенсии;

у мужчин 1953-1966 года рождения и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодатели уплачивали страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии. С 2005 года эти отчисления были прекращены в связи с изменениями законодательства;

у участников Программы государственного софинансирования пенсий;

у тех, кто направил средства материнского (семейного) капитала на формирование пенсионных накоплений.

Информация о том, какая сумма пенсионных накоплений есть у человека, всегда доступна в его личном кабинете на портале госуслуг (разделы «Документы» — «Работа и пенсия» — «Пенсионные накопления»). Отслеживать формирование средств можно также по выпискам из лицевого счета, которые предоставляются в клиентских службах Социального фонда и многофункциональных центрах. С определенного возраста россияне начинают получать информацию о своих накоплениях автоматически. Женщинам такие уведомления Социальный фонд начинает присылать с 40 лет, мужчинам — с 45 лет, повторяя рассылку раз в три года.

Чтобы получить накопления, прежде всего нужно понимать, где они формируются: в Социальном фонде России или в негосударственном пенсионном фонде. Организация указана в тех же выписках из лицевого счета, а также на «Госуслугах».

Согласно действующим правилам, выплата накоплений является заявительной услугой и происходит после того, как человек обратится за средствами. Если накопления находятся в негосударственном фонде, он же и принимает заявление на выплату средств. Если накопления инвестировал Социальный фонд, за выплатой нужно обращаться в его отделения.

Этим летом Социальный фонд увеличил темпы оформления пенсионных накоплений гражданам. Это произошло во многом благодаря проактивным уведомлениям, которые фонд рассылал начиная с апреля всем, кто уже имеет право на пенсионные накопления, но пока не обратился за ними. Сообщения приходили в личные кабинеты на портале госуслуг и информировали о возможности подать заявление, чтобы оформить средства. Всего рассылка коснулась 1,4 миллиона человек.

Для оформления необходим такой же комплект документов, как и при назначении страховой пенсии по старости. Это документы, подтверждающие периоды работы, например трудовая книжка, трудовые договоры и справки работодателей. В отдельных случаях может понадобиться подтверждение социально значимых периодов жизни, таких как служба в армии или отпуск по уходу за ребенком. Для этого подойдут свидетельство о рождении ребенка и военный билет.

Заявление о выплате накоплений можно подать через личный кабинет на «Госуслугах» или в ближайшей клиентской службе Соцфонда. Также можно обратиться в МФЦ.

В отличие от страховой пенсии, Социальный фонд выплачивает пенсионные накопления несколькими способами в зависимости от того, как были сформированы средства и кто является их получателем.

Большинству людей накопления все еще оформляют разовой выплатой. Это связано с тем, что средства формировались в течение нескольких лет (в период с 2002 по 2004 год) и поэтому составили небольшую сумму, которую можно перечислить полностью за один раз. С 2022 года получать накопления стали основные участники накопительной системы — россияне 1967 года рождения. Их накопления формировались полноценно, поэтому средства выплачиваются в виде ежемесячной пенсии.

Разовая выплата накоплений также предусмотрена для правопреемников. Как известно, в случае смерти человека его накопительные средства подлежат передаче преемникам, определяемым по завещанию или по закону.

Повышение пенсионного возраста не распространяется на выплаты пенсионных накоплений, поэтому получить их можно в прежних возрастных границах. Женщинам средства выплачиваются с 55 лет, мужчинам — с 60 лет. При наличии права досрочного выхода на пенсию оформить накопления можно и раньше этого возраста.