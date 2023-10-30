Общество

Цена обеда

Последние три года школьному питанию уделяется повышенное внимание. На организацию горячих завтраков и обедов учеников младших классов выделяются деньги из федерального бюджета, бесплатно питаются и льготные категории учащихся среднего звена. Качество питания контролируют родительские сообщества. И все вроде хорошо, но беспокойство вызывает существенный рост цен на продукты питания, в первую очередь, на мясо и птицу.

Не отразится ли инфляция на школьных обедах - их объеме и качестве, ведь договоры на поставку продуктов в соцучреждения заключаются на длительный период? Не разорится ли бизнес, оказывая услуги по организации питания? В ситуации разбирался обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Во всех школах

Школьное питание в том или ином виде есть во всех общеобразовательных учреждениях Псковской области. По информации регионального комитета по образованию, 210 школ, с учетом структурных подразделений, имеют пищеблоки. В 20 школах, не имеющих пищеблоки, есть буфет-раздаточные. 152 школы готовят пищу самостоятельно, 78 - пользуются услугами аутсорсинга.

«Учащиеся начальной школы, школьники с ограниченными возможностями здоровья и на подвозе питаются в школе, как правило, два раза в день. Остальные - не менее одного раза в день. В каждой школе созданы комиссии родительского контроля организации питания», - сообщили в комитете по образованию.

В соответствии с требованиями закона о госзакупках поставщики услуги по обеспечению горячим питанием определяются на конкурентной основе. В Псковской области услуги питания детей оказывает 21 организация.

Государственные и муниципальные контракты на поставку продуктов питания в школы заключаются, как правило, на полугодие учебного года. «Учебный год у нас начинается в сентябре, а заканчивается в мае, то есть захватывает два бюджетных периода. Поэтому контракт делается с сентября по конец декабря и с января по конец мая. Годовых контрактов, как в Петербурге, в нашем регионе нет», - пояснил представитель одной из компаний, которая занимается организацией питания в социальных учреждениях, руководитель ООО «Ресурс» Сергей Сарафанов.

Удержаться на плаву

Компания ООО «Ресурс» уже 14 лет работает в отрасли социального питания. Но в настоящее время, отмечает руководитель, ситуация достаточно тяжелая. «Инфляция отличается от статистики, она выше. По некоторым позициям мы видим рост до 30 процентов. Например, мясо птицы сильно подорожало. А цена - неотъемлемая часть контракта, которую менять нельзя», - пояснил Сергей Сарафанов.

Но, по его словам, это не главная проблема. «Наши основные затраты - это питание начальной школы, финансирование которого практически на 99% федеральное.

Сумма - 74 рубля на ребенка в день. И мы должны предоставить школьнику на эти деньги горячий завтрак, если он учится в первую смену, полноценный обед - если учится во вторую смену. Очень много детей в школах города учатся во вторую смену. Понятно, что ни о какой прибыли не идет речи», - сказал он.

Потому что в данной ситуации речь уже о том, чтобы удержаться на плаву. Но пока выход есть: «Поскольку в обычной среднестатистической школе есть первая смена и вторая, приходится нивелировать прибыль от первой смены, чтобы покрыть убытки по питанию детей, которые обедают во вторую смену».

Об увеличении финансирования на питание начальной школы пока говорить не приходится, хотя на федеральном уровне обсуждается возможность с нового года добавить к сумме, выделяемой на одного ребенка, еще 4 рубля. «Но это практически ни на что не повлияет. Поэтому сейчас проводится работа по удешевлению меню. Если раньше на завтрак всегда были мясные блюда, то сейчас чаще будут каши, запеканки и тому подобное. С этим ничего не сделаешь», - пояснил он.

Кроме того, по словам Сергея Сарафанова, любой компании, помимо средств на выплату зарплат и другие расходы, необходимо 10-15% от товарооборота закладывать на развитие. Иначе - впереди только стагнация и деградация предприятия. Также не следует забывать, что в период летних школьных каникул доходы у компании минимальные, а расходы значительные, так как часть работников отправляется в оплачиваемые отпуска. «Очень сильно нас лето «подрубает». Мы должны за год накопить деньги, чтобы пережить лето», - отметил он.

Бизнесу нужна поддержка

С организацией питания для старшеклассников проще. Там часть стоимости оплачивается из кармана родителей. «Есть экспресс-завтраки. В основном, это чай и выпечка. На эти цели из бюджета выделяется 19,5 руб. в день на ребенка. Есть питание с родительской доплатой - в каждой школе она разная - от 40 до 80 рублей. Мы предлагаем варианты меню и их стоимость. И родительский комитет или попечительский совет выбирают», - рассказал он.

По словам Сергея Сарафанова, компания обслуживает 11 псковских школ. Горячим питанием охвачено около 4,5 тыс. школьников. При этом половина из получающих услугу детей - учащиеся младших классов. «Если на старшей школе мы что-то можем заработать, то с «началкой» можем уйти в минус. Нужны меры поддержки на уровне правительства - иначе для части предприятий 2023/24 учебный год будет последним, особенно, если у них нет финансовой подушки безопасности», - предположил он.

В то же время, по его мнению, переключаться на другую сферу деятельности компаниям, особенно много лет работающим в сфере социального питания, будет сложно. Поэтому он надеется, что бизнес в этой ситуации получит помощь. «Наша организация состоит в Ассоциации предприятий отрасли социального питания, которая объединяет предприятия, занимающиеся организацией питания в школах и других социальных учреждениях из всех регионов России. Ведем диалог, и во многих областях такие вопросы всплывают. Думаю, что этот вопрос будет подниматься. Обеспечение школьников горячим обедами - это поручение президента. Причем, прорабатывался вопрос даже об организации питания среднего звена. Надеюсь, решение найдут», - сказал он.

«Качество не ухудшилось»

В псковских школах пока завтраки и обеды хуже не становятся. «Качество еды не ухудшилось - это 100%. Порции очень большие. Дети наедаются иногда на целый день. Все очень вкусно. Также в буфете у нас есть булочки, выпечка, кондитерские изделия», - рассказала социальный педагог, ответственная за питание псковского лицея №29 Виктория Дроздова.

По ее словам, начальные классы питаются бесплатно. «В первую половину дня они едят горячие завтраки. Это могут быть макароны с тефтелей или котлетой, пюре, гречка, плов, меню разнообразное», - рассказала она. Платно малыши питаются только в группе продленного дня. В обед стоимостью 100 рублей входит первое, второе, напиток, а также булочка или печенье.

Бесплатное питание - полноценный обед - предоставляется и ребятам из малообеспеченных и многодетных семей и детям участников СВО. Все остальные школьники за счет бюджетных средств получают экспресс-завтраки - бутерброд или булочку с чаем. Обеды оплачивают родители. «В нашей школе стоимость горячего питания составляет 80 рублей 50 копеек. Меню цикличное, составляется на 10 дней. Порции хорошие выходят, даже на такой бюджет», - рассказала Виктория Дроздова.

По словам социального педагога, питанием в школе дети и их родители довольны - жалоб не поступало. «В скором времени хотим сделать родительский контроль, чтобы они оценили питание и качество обслуживания», - сообщила она.

Учебный год недавно начался. Хочется надеяться, что компании не уйдут из сферы школьного питания в более прибыльные отрасли, что действительно на уровне федерации и регионов найдутся решения, позволяющие поддержать бизнес в сложный период, что рост цен и другие проблемы никак не отразятся на школьном питании. И что горячие завтраки и обеды по-прежнему будут вкусными и полезными.

Светлана Синцова