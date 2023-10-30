Общество

Конкурс на самые дружные и бережливые дома проходит в Псковской области

По инициативе «Единой России» по всей стране проводится конкурс «Лучший дом. Лучший двор». В настоящее время для участия в нем в нашем регионе подано 16 заявок. Самыми активными участниками являются жители Пыталово, деревни Борисовичи Псковского района и города Великие Луки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-службе регионального отделения ЕР

Конкурс «Лучший дом. Лучший двор» призван определить самые дружные и бережливые дома России. В 2023 году организаторы отказались от регионального этапа конкурса. Все заявки поступали непосредственно на сайт. После предварительной оценки соответствия требованиям конкурса они появились на сайте для оценки «народными экспертами», которыми могут стать все желающие принять участие в голосовании.

Проголосовать за понравившиеся практики благоустройства и управления многоквартирными домами можно до 30 ноября 2023 года на сайте moydom.er.ru.

Жители представили свои проекты в следующих номинациях:

«Лучший двор»;

«Самый дружный дом»;

«Лучший подъезд»;

«Самый энергоэффективный дом».

Федеральное жюри выбирает победителей из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в народном голосовании. Итоги конкурса подведут в декабре.

Напомним, проведение конкурса поддерживает Минстрой, Фонд развития территорий и Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Контроль».