Общество

В Пскове наградили сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии

В Пскове состоялось торжественное собрание, посвященное 71-й годовщине со дня образования подразделений вневедомственной охраны Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

В мероприятии приняли участие начальник областного управления Росгвардии полковник полиции Игорь Иванов, начальник отдела вневедомственной охраны подполковник полиции Олег Курзин, председатель Совета ветеранов ведомства Юрий Андреев.

Собравшиеся поздравили личный состав подразделения, поблагодарили за достойную службу и профессионализм. Особые слова признательности выразили ветеранам вневедомственной, которые вносят неоценимый вклад в подготовку молодых специалистов и сохраняют традиции службы.

Отличившиеся при исполнении служебного долга росгвардейцы награждены ведомственными наградами.

«Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии надёжно обеспечивают безопасность объектов, защищают собственность граждан и круглосуточно несут службу по охране общественного порядка», - отметили в пресс-службе.

В Псковской области под защитой вневедомственной охраны Росгвардии находится более 2900 объектов, магазинов, квартир и других мест хранения личного имущества граждан.

Ежедневно на патрульные маршруты выходит более 30 групп задержания.

Только с начала 2023 года они около 10 тысяч раз выезжали по сигналу «тревога» и заявкам органов внутренних дел, пресекли свыше 2 тысяч административных правонарушений.

Служебная деятельность подразделений вневедомственной охраны Росгвардии не ограничивается только реагированием на сигналы «тревога», поступающие с охраняемых объектов и квартир граждан. Наряды групп задержания, находясь на маршрутах патрулирования, вносят существенный вклад в поддержание общественного порядка на обслуживаемых территориях, в том числе активно пресекая преступления и административные правонарушения, совершаемые на улицах, площадях, скверах и иных местах массового пребывания граждан.