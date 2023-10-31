Общество

Об опасности хранения электросамоката в квартире предупредил эксперт

С наступлением холодов электросамокаты традиционно исчезают с улиц до следующего сезона. Если хранить эту технику в неподходящих условиях, то можно подвергнуть риску и себя, и свое имущество, отметил эксперт по электротранспорту, генеральный директор компании Stekbike Илья Сильницкий. По его словам, главная опасность кроется в аккумуляторе самоката, который может внезапно загореться.

«Обычно используются литий-ионные аккумуляторы, которые подвержены возгораниям и взрывам из-за короткого замыкания, излишнего заряда и распада электролита. Такое возможно и при механическом повреждении аккумулятора, попадании внутрь влаги или воздуха. В этих случаях может произойти локальный температурный скачок, переходящий в лавинообразный нагрев батареи и последующее самовозгорание», – сказал Илья Сильницкий в интервью радио Sputnik.

Эксперт объяснил, как надо хранить электросамокаты.

«Чтобы минимизировать риски, нужно хранить аккумулятор отдельно от электросамоката в сухом и прохладном месте, подальше от огня и источников тепла. Если речь идет о жилом помещении, убедитесь, что батарея не подвергается перегреву. Рекомендуется периодически проверять заряд и при необходимости подзаряжать устройство. Это поможет сохранить емкость аккумулятора и продлить срок его службы», – добавил Илья Сильницкий.

Использовать электросамокат в холодную погоду нельзя, продолжил он.

«Некоторые модели не рекомендуется использовать при температуре ниже нуля из-за возможного повреждения аккумулятора и других компонентов. Так, аккумулятор на холоде может разрядиться за очень короткое время. И в целом на электронную начинку самоката холод влияет негативно. Езда в дождь или гололедицу тоже может привести к серьезным последствиям. Если владелец попытается в таких условиях резко затормозить, его, в отличие от автомобилиста, не остановит подушка или ремень безопасности. Не справиться с управлением электросамокатом в таких условиях очень легко», – заключил Илья Сильницкий.