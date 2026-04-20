Развитие филиала Островской межрайонной больницы обсудила Марина Гаращенко в Опочке

Министр здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко провела приём граждан в Опочке, где вместе с депутатами и представителями местных властей обсудила развитие Опочецкого филиала Островской межрайонной больницы. О мероприятии сообщили в пресс‑службе Министерства здравоохранения Псковской области.

В Опочке состоялся приём граждан по вопросам здравоохранения с участием министра здравоохранения Псковской области Марины Гаращенко. В мероприятии также приняли участие депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих, заместитель главы Опочецкого муниципального округа Ирина Лукьяновец, главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Багдасарович Хачатрян и сотрудники регионального Минздрава.

Основной темой встречи стал вопрос развития Опочецкого филиала Островской межрайонной больницы, который подняла инициативная группа граждан. Жители затронули целый ряд актуальных тем: от записи к узким специалистам (в том числе к неврологу) до работы структурных подразделений филиала, функционирования медицинского автобуса и кадрового дефицита.

Марина Валерьевна пояснила, что согласно федеральному законодательству запись к неврологу и ряду других специалистов возможна только после приёма врача‑терапевта. Главный врач Гайк Хачатрян добавил, что всю необходимую медицинскую помощь неврологического профиля жители Опочецкого муниципального округа получают амбулаторно в поликлинике или в терапевтическом отделении — в рамках круглосуточного или дневного стационара.

Руководитель больницы рассказал, что тяжёлых пациентов из Опочки сразу транспортируют в головную организацию или областные учреждения. Если требуется дополнительное обследование (например, КТ), их бесплатно доставляют на транспорте медучреждения. Для плановой амбулаторной помощи используется медицинский автобус — при росте спроса администрация планирует запустить второй.

Касаясь кадровой темы, главный врач сообщил, что в этом году по целевому обучению в филиал придут три средних медицинских работника: два фельдшера и медсестра. В следующем году шесть врачей примут решение начать карьеру или продолжить обучение в ординатуре. Трём гражданам также дали разъяснения по их личным вопросам.

После приёма участники посетили терапевтическое и детское отделения Опочецкого филиала. Здание отремонтировали в прошлом году по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь»: гости оценили условия для пациентов и персонала, пообщались с гражданами о качестве медицинской помощи, питании и работе врачей.

Жители отметили значительное улучшение условий после присоединения Опочки к Островской межрайонной больнице. В 2027–2028 годах запланирован капитальный ремонт поликлиники.

В завершение министр поблагодарила всех участников, подчеркнув, что совместные усилия министерства, депутатов и муниципальных властей помогают получать обратную связь от населения и совершенствовать работу системы здравоохранения.