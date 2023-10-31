Новорожденным мальчикам в Пскове в октябре чаще всего давали имя Марк

Октябрь 2023 года выдался богатым на редкие имена новорожденных города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.
Девочек родители назвали Аглая, Аида, Адель, Луиза, Ника, Доминика, Юлианна, Амелия, Эмилия. Мальчикам были даны имена Мартин, Ян, Лев.
Самое большое количество новорожденных мальчиков названо именем Марк, а девочек - Ева, София, Есения.
В комитете отметили, что все чаще новорожденным стали давать имена, ранее распространенные, а в настоящее время употребляемые редко, такие как Наталья, Нина, Василиса.
«Всем малышам желаем крепкого здоровья, расти любимыми и счастливыми!» - добавили в комитете юстиции.