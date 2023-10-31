Общество

В настольные игры сыграют во Всемирный день без Wi-Fi в Пскове

В настольные игры сыграют в Пскове 8 ноября, во Всемирный день без Wi-Fi. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Современный человек не представляет свою жизнь без Интернета, который вошёл практически во все сферы нашей жизни. Помимо развлечений, он действительно необходим нам для работы и навигации. Однако нам необходимо периодически полностью "отключаться" от Интернета, чтобы "не оглохнуть" от информационного шума и всегда быть полными энергии и сил», - рассказали организаторы.

Мероприятие пройдёт в 18:30 в Молодёжном центре Пскова по адресу: Максима Горького, 15. Для участия необходимо заполнить регистрационную форму (количество мест ограничено).