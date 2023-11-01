Общество

Региональный эндокринологический центр создадут на базе Псковской областной больницы

Региональный эндокринологический центр создадут на базе Псковской областной больницы. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.

«На этой неделе председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о выделении средств на создание и модернизацию региональных эндокринологических центров, оснащение районных и межрайонных больниц специальным оборудованием для диагностики сахарного диабета и наблюдения за состоянием здоровья пациентов, создание и развитие школ здоровья для пациентов с сахарным диабетом. Развитие эндокринологической службы запланировано в рамках начала реализации нового федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом", который вошёл в состав национального проекта "Здравоохранение". На эти цели Псковской области выделены 83,7 млн рублей. На базе эндокринологического отделения Псковской областной клинической больницы будет создан Региональный эндокринологический центр. В центре будут заниматься проблемами сахарного диабета и другой эндокринной патологии», - отметила она.

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Выделенные средства пойдут на оснащение Регионального эндокринологического центра: кабинеты врача-эндокринолога, офтальмолога, «диабетическая стопа», «школа для пациентов с сахарным диабетом». Специализированные анализаторы гемоглобина будут закуплены для всех районных и межрайонных больниц.

«Уже созданные Школы сахарного диабета в Псковской городской поликлинике и Великолукской межрайонной больнице будут дооснащены, а такие же взрослые и детские кабинеты Школы сахарного диабета будут открыты в Невельской межрайонной больнице, Островской межрайонной больнице, Порховской межрайонной больнице, Псковской межрайонной больнице, Себежской районной больнице, Детской областной клинической больнице», - пояснила Марина Гаращенко.

Согласно распоряжениям правительства Российской Федерации все указанные мероприятия должны быть реализованы до 1 февраля 2024 года.