Региональный эндокринологический центр создадут на базе Псковской областной больницы. Об этом сообщила председатель областного комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в своем Telegram-канале.
Выделенные средства пойдут на оснащение Регионального эндокринологического центра: кабинеты врача-эндокринолога, офтальмолога, «диабетическая стопа», «школа для пациентов с сахарным диабетом». Специализированные анализаторы гемоглобина будут закуплены для всех районных и межрайонных больниц.
«Уже созданные Школы сахарного диабета в Псковской городской поликлинике и Великолукской межрайонной больнице будут дооснащены, а такие же взрослые и детские кабинеты Школы сахарного диабета будут открыты в Невельской межрайонной больнице, Островской межрайонной больнице, Порховской межрайонной больнице, Псковской межрайонной больнице, Себежской районной больнице, Детской областной клинической больнице», - пояснила Марина Гаращенко.
Согласно распоряжениям правительства Российской Федерации все указанные мероприятия должны быть реализованы до 1 февраля 2024 года.