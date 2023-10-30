Общество

Псковская область получит свыше 75 млн рублей на создание эндокринологического центра

Псковская область получит свыше 83 млн рублей на мероприятия в рамках реализации федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Соответствующие распоряжения правительства России подписал глава Кабмина России Михаил Мишустин.

Регион получит:

75 532 400 рублей на создание и оснащение регионального эндокринологического центра и школ для пациентов с сахарным диабетом,

8 232 200 рублей на мероприятия по дооснащению медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь сельским жителям и жителям отдаленных территорий (центральные районные больницы, районные больницы, участковые больницы), оборудованием для выявления сахарного диабета и контроля за состоянием пациента с ранее выявленным сахарным диабетом.

Планируется, что федеральное финансирование позволит провести техническое обновление медицинских учреждений практически во всех регионах, в том числе в сельской местности и на удалённых территориях. Туда поставят лабораторное оборудование и специальные приборы для выявления болезни и наблюдения за состоянием здоровья людей с сахарным диабетом.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», реализация которого началась в 2023 году. Его основные цели – раннее выявление и лечение сахарного диабета, обеспечение пациентов необходимыми препаратами, разработка и запуск региональных программ борьбы с этим заболеванием. Федеральный проект предусматривает создание единой сети региональных эндокринологических центров для проведения диагностики и оказания своевременной медицинской помощи людям, страдающим от сахарного диабета.