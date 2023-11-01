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Общество

Опубликован график доставки социальных пособий в ноябре

02.11.2023 11:55|ПсковКомментариев: 0

Опубликован график доставки социальных пособий в ноябре 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.

Отделение СФР по Псковской области перечислит жителям региона пособия и выплаты за октябрь 3 ноября.

На банковские счета получателей поступят ежемесячные выплаты:

  • Единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам.
  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.
  • Выплата на первого ребенка до 3 лет.
  • Пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
  • Пособие на детей от 8 до 17 лет.
  • Пособия, переданные в СФР от органов социальной защиты населения.

Также 3 ноября перечислят выплаты из средств материнского капитала (за пятое число). 8 ноября работающие родители получат выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Выплаты перечисляются в течение всего дня.

Если в качестве способа доставки выбрана «Почта России», ежемесячные пособия доставляют с 5-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения. В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.

Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день доставки. Каждое 3-е число поступают средства на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты, их получает абсолютное большинство родителей. Если 3-е число выпадает на выходной или праздничный день, то выплата осуществляется досрочно.

Органы социальной защиты выплачивают детские пособия в даты, которые отличаются от выплатного графика Социального фонда.

На вопросы жителей региона о выплате пособий можно получить консультацию по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области (8 800 200 00 98).

Теги: #выплаты #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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