Опубликован график доставки социальных пособий в ноябре 2023 года, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе отделения Социального фонда России по Псковской области.
Отделение СФР по Псковской области перечислит жителям региона пособия и выплаты за октябрь 3 ноября.
На банковские счета получателей поступят ежемесячные выплаты:
Также 3 ноября перечислят выплаты из средств материнского капитала (за пятое число). 8 ноября работающие родители получат выплату по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Выплаты перечисляются в течение всего дня.
Если в качестве способа доставки выбрана «Почта России», ежемесячные пособия доставляют с 5-го по 25-е число в зависимости от графика работы почтового отделения. В этот же период приходят и единовременные выплаты, которые семьи получают разово, например единовременные пособия при рождении или усыновлении ребенка, а также первая выплата ежемесячного пособия, которое только было оформлено.
Для удобства родителей большинство детских пособий выплачивается в единый день доставки. Каждое 3-е число поступают средства на детей за прошедший месяц. В единый день доставки перечисляются безналичные выплаты, их получает абсолютное большинство родителей. Если 3-е число выпадает на выходной или праздничный день, то выплата осуществляется досрочно.
Органы социальной защиты выплачивают детские пособия в даты, которые отличаются от выплатного графика Социального фонда.
На вопросы жителей региона о выплате пособий можно получить консультацию по телефону контакт-центра отделения СФР по Псковской области (8 800 200 00 98).