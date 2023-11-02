Общество

Первая межрегиональная конференция по госзакупкам проходит в Псковской области

Первая межрегиональная конференция «Регулируемые закупки. Практика работы по закону №44-ФЗ и закону №223-ФЗ в реалиях 2023—2024 года и перспективы развития» проходит в правительстве Псковской области 2 и 3 ноября. Она объединила более 100 специалистов из порядка 20 регионов страны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном правительстве.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Участников конференции поприветствовал губернатор Михаил Ведерников. «Темы, которые в ближайшие два дня вам предстоит обсудить, чрезвычайно важные. Государственные и муниципальные закупки являются стратегическим инструментом для развития экономики, реализации национальных проектов и программ, в целом для эффективного государственного управления», — сказал Михаил Ведерников.

Губернатор поделился опытом Псковской области, когда совершенствование системы госзакупок и повышение их эффективности привело к положительным результатам. До 8,6% вырос объем экономии бюджетных средств, на 11% увеличилось количество заявок на конкурсные процедуры, с 16% до 10% сократилась доля несостоявшихся закупок.

«Все это положительно сказывается на скорости реализации проектов, — обратил внимание глава региона. — Тема организации и проведения госзакупок достаточно специфичная, в совершенстве овладеть знаниями и навыками в тесном взаимодействии с профессиональным сообществом — на это и рассчитано мероприятие».

География участия обширная — Москва, Санкт-Петербург, Псковская, Тюменская, Брянская, Ярославская, Самарская, Вологодская, Иркутская, Новгородская, Нижегородская, Архангельская, Ленинградская, Свердловская, Калининградская области, Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская Республика, Республика Башкортостан, Приморский Край. Организатором помимо правительства Псковской области выступила электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

«Псковская область — серьезный центр компетенций и внедрения лучших практик в разных отраслях экономики региона. И сегодня благодаря поддержке правительства региона здесь собрались лучшие эксперты закупочной отрасли, чтобы поделиться собственными наработками в области практического правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также новациями и особенностями планирования будущих электронных процедур», — подчеркнул гендиректор электронной торговой площадки Газпромбанка Михаил Константинов.

В течение двух дней участники изучат закупочные практики от специалистов из Москвы, а также опыт централизации закупок Псковской, Вологодской и Тюменской областей. На конференции рассмотрят ряд актуальных вопросов, касающихся правоприменения 44-ФЗ и 223-ФЗ, обсудят главные нюансы подготовки к закупкам в 2024 году, отдельные аспекты импортозамещения.

На семинаре выступят федеральные эксперты, в том числе из Минфина РФ, Минпромторга России, Федерального казначейства, Минстроя РФ, Федеральной антимонопольной службы России и другие.

Перед началом конференции губернатор Михаил Ведерников провел рабочую встречу с генеральным директором ЭТП ГПБ Михаилом Константиновым. Глава региона поблагодарил собеседника за особое внимание к области.

«На электронной площадке Газпромбанка мы работаем с 2021 года, нас сопровождает региональный менеджер. На уровне области популярность площадки растет — здесь проходят более 90% всех закупок», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Михаил Константинов со своей стороны отметил, что команда торговой площадки и команда Псковской области хорошо сработались: «От региональных специалистов к нам есть постоянный запрос к совершенствованию. Такая требовательность, профессиональное понимание работы — залог успеха. Уверен, что сегодняшний семинар в таком представительном формате станет правильной традицией».