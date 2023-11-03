Финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» состоялся в Пскове

Финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» состоялся 27 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.
Фото здесь и далее: организаторы конкурса
Титульные короны получили:
«Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой, энергией и проявлением лучших качеств каждой финалистки. Дорогие королевы, вы – настоящие бизнес леди и примеры для подражания. Ваша элегантность, талант, ум и целеустремленность заслуживают восхищения. Вы доказали, что успех и красота могут быть взаимозависимыми понятиями. Мы гордимся каждой из вас и ценим ваше участие в нашем проекте», – рассказали организаторы конкурса.
Финал «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» - это:
Организаторы отметили, что участие девушек доказывает их готовность бороться за свои мечты и не останавливаться не перед какими преградами.
«Верим, что финал конкурса навсегда останется в сердцах всех присутствующих Мы выражаем искреннюю благодарность всем нашим партнёрам, которые вложили свои усилия в поддержку проекта. Без вас это событие было бы невозможно. Ваше доверие и участие позволили нам создать нечто по-настоящему особенное! И, конечно, мы бесконечно благодарны нашему хедлайнеру проекту Екатерине Величкиной за поддержку нашего конкурса», – добавили организаторы.
Особую благодарность организаторы выразили стратегическому партнеру «Мой Бизнес», генеральному информационному партнеру Псковской Ленте Новостей за информационную поддержку, титульным партнерам строительным компанияч «Брюссель» и «Каркас» из Великого Новгорода за победные короны.
Благодарность получили также генеральный партнер Мила Ивегеш и квест-шоу «Форт Град», официальный партнер «ПсковВидео», Екатерина и Константин Савченко за высокопрофессиональную видео-поддержку проекта, магазин деловой одежды ELIS, «Территория Праздника Псков», «Мальска Долина», «Лукоморье», Ирина Владимирова и «Ассоциация Женщин России». Также, организаторы отметили благодарностями рестораны PRIVE, Sabay Travel, студию «Вышито», амбассадоров: Юлию Абрамову, Наталью Красикову, Марию Бакирову и Екатерину Кострюкову.
Благодарности также передали основателям конкурса ONI PROFI - Ирине Гоголь, Ольге Врублевской и Анастасии Лукьяненко, психологу конкурса Марии Эллер, маркетологу проекта Татьяне Малинкиной, фотографу проекта Кириллу Кожукову, рилсмейкеру проекта Исламу Галиуллину, диджею Михаилу Степанову. А также - Наталье Салахутдиновой и Дарье Андреевой.
«Говорим спасибо нашим самым лучшим ведущим - дуэту ДЯГИЛЕВРОБИН, в союзе с которыми мы создали уникальный формат конкурса! Искренне желаем всем нам дальнейших успехов и воплощения всех мечтаний», – заключили организаторы.