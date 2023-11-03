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Общество

Финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» состоялся в Пскове

03.11.2023 17:23|ПсковКомментариев: 1

Финал конкурса «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» состоялся 27 октября в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса.

Фото здесь и далее: организаторы конкурса

Титульные короны получили:

  • «Миссис Бизнес Псковская область 2023» - Скрыпникова Александра;
  • «Миссис Бизнес Псков 2023» - Смирнова Елена;
  • «Миссис Бизнес "Классик" Псковская область 2023» - Рюмина Светлана;
  • «Миссис Бизнес "Классик" Псков 2023» - Любовь Лесовская;
  • «Королева Бизнеса Миссис Бизнес Псков и Псковская область 2023» - Оксана Сидякова;
  • «Миссис Бизнес Гран-при и Миссис Бизнес Самозанятость Псков и Псковская область 2023» - Олеся Назарой;
  • «Миссис Бизнес Гран-При Псков 2023» - Екатерина Чеботарева;
  • «I-Вице Миссис Бизнес Псков и Псковская область 2023» - Светлана Бочкова;
  • «II-Вице Миссис Бизнес Псков Псковская область» - Наталья Яблочкина;
  • «III- Вице Миссис Бизнес Псков и Псковская область 2023» - Елена Малыгина;
  • «Мисс Бизнес "Приз зрительских симпатий" Псков и Псковская область 2023» - Ольга Рудакова;
  • «Миссис Бизнес "Мама" Псков и Псковская область 2023» - Светлана Бринюк;
  • «Миссис Бизнес "Эксперт" Псков и Псковская область 2023» - Наталья Веткина;
  • «Миссис Бизнес "Развитие" Псков и Псковская область 2023» - Анна Кондратьева.

«Это было незабываемое путешествие, наполненное красотой, энергией и проявлением лучших качеств каждой финалистки. Дорогие королевы, вы – настоящие бизнес леди и примеры для подражания. Ваша элегантность, талант, ум и целеустремленность заслуживают восхищения. Вы доказали, что успех и красота могут быть взаимозависимыми понятиями. Мы гордимся каждой из вас и ценим ваше участие в нашем проекте», – рассказали организаторы конкурса.

Финал «Мисс и Миссис Бизнес Псков и Псковская область» - это:

  • большая работа по созданию презентаций в формате интерактива о деятельности каждой участницы;
  • возможность раскрыть свой потенциал, преодолеть себя и выйти за пределы комфортной зоны;
  • видео визитки и эффектный показ коллекции одежды, с целью проявления элегантности и уникальности каждой финалистки;
  • неоценимый вклад в социальную жизнь региона.

Организаторы отметили, что участие девушек доказывает их готовность бороться за свои мечты и не останавливаться не перед какими преградами.

«Верим, что финал конкурса навсегда останется в сердцах всех присутствующих Мы выражаем искреннюю благодарность всем нашим партнёрам, которые вложили свои усилия в поддержку проекта. Без вас это событие было бы невозможно. Ваше доверие и участие позволили нам создать нечто по-настоящему особенное! И, конечно, мы бесконечно благодарны нашему хедлайнеру проекту Екатерине Величкиной за поддержку нашего конкурса», – добавили организаторы.

Особую благодарность организаторы выразили стратегическому партнеру «Мой Бизнес», генеральному информационному партнеру Псковской Ленте Новостей за информационную поддержку, титульным партнерам строительным компанияч «Брюссель» и «Каркас» из Великого Новгорода за победные короны.

Благодарность получили также генеральный партнер Мила Ивегеш и квест-шоу «Форт Град», официальный партнер «ПсковВидео», Екатерина и Константин Савченко за высокопрофессиональную видео-поддержку проекта, магазин деловой одежды ELIS, «Территория Праздника Псков», «Мальска Долина», «Лукоморье», Ирина Владимирова и «Ассоциация Женщин России». Также, организаторы отметили благодарностями рестораны PRIVE, Sabay Travel, студию «Вышито», амбассадоров: Юлию Абрамову, Наталью Красикову, Марию Бакирову и Екатерину Кострюкову.

Благодарности также передали основателям конкурса ONI PROFI - Ирине Гоголь, Ольге Врублевской и Анастасии Лукьяненко, психологу конкурса Марии Эллер, маркетологу проекта Татьяне Малинкиной, фотографу проекта Кириллу Кожукову, рилсмейкеру проекта Исламу Галиуллину, диджею Михаилу Степанову. А также - Наталье Салахутдиновой и Дарье Андреевой.

«Говорим спасибо нашим самым лучшим ведущим - дуэту ДЯГИЛЕВРОБИН, в союзе с которыми мы создали уникальный формат конкурса! Искренне желаем всем нам дальнейших успехов и воплощения всех мечтаний», – заключили организаторы.

Теги: #конкурс красоты #мисс бизнес #миссис бизнес
Источник: Псковская Лента Новостей
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