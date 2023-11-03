Общество

Михаил Ведерников: Мы — продолжатели традиций, основанных на национальном согласии

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

«На территории нашей страны проживают почти 200 народов. Веками наши предки вместе стояли на страже границ, боролись за честь и справедливость, вместе строили и защищали будущее нашей страны. Сохраняя свои национальные особенности, традиции, языки, они подарили нам уникальное культурное многообразие и внесли большой вклад в формирование нашего государства», - отметил Михаил Ведерников.

Сегодня мы — преемники и продолжатели этих традиций, основанных на национальном согласии, продолжил губернатор.

«История убедительно и не раз доказывала — только вместе мы можем уверенно отстаивать интересы и защищать суверенитет страны. Сегодня, как никогда, важно поддерживать друг друга, сохранять единство, вместе, плечом к плечу, решать общие задачи. Помнить, что мы один народ великой и огромной страны», - подчеркнул глава региона.

Он пожелал жителям Псковской области благополучия, счастья и успехов в делах на благо Отечества.