Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с Днем народного единства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.
Сегодня мы — преемники и продолжатели этих традиций, основанных на национальном согласии, продолжил губернатор.
«История убедительно и не раз доказывала — только вместе мы можем уверенно отстаивать интересы и защищать суверенитет страны. Сегодня, как никогда, важно поддерживать друг друга, сохранять единство, вместе, плечом к плечу, решать общие задачи. Помнить, что мы один народ великой и огромной страны», - подчеркнул глава региона.
Он пожелал жителям Псковской области благополучия, счастья и успехов в делах на благо Отечества.