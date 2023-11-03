Владимир Кузь: День народного единства напоминает о силе нашего народа

С Днем народного единства жителей Псковского и Гдовского районов поздравил заместитель председателя комитета Псковского областного Собрания по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Владимир Кузь.
Великая победа тех времен стала символом нашей национальной единства и сплоченности, продолжил депутат.
«Сегодняшний праздник - это возможность вспомнить о нашей общей истории, о героических подвигах наших предков, которые отстояли свою Родину. Это также время для задумчивости и саморефлексии, чтобы понять, каким образом мы можем содействовать развитию нашей области и страны», - отметил Владимир Кузь.
Он пожелал жителям Псковского и Гдовского районов радости, вдохновения и новых возможностей.