Общество

Масштабные работы по благоустройству продолжаются в Печорах. ФОТО

Ход работ на объектах, которые ремонтируют в Печорах в рамках празднования 550-летия со дня основания Псково-Печерского монастыря, проконтролировали председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов и глава Печорского муниципального округа Валерий Зайцев.

Фото здесь и далее: Валерий Зайцев / «ВКонтакте»

«Проконтролировали сегодня ход работ на объектах, включенных в план по подготовке и проведению празднования 550-летия со дня основания Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря и слободы Печоры», - написал Валерий Зайцев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, более 1,4 млрд рублей было направлено на реконструкцию коммунальной инфраструктуры, благоустройство территорий и обновление общественного транспорта в Печорах.