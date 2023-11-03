Общество

Пскович хотел приобрести эхолот и наткнулся на мошенников

Несколько жителей Пскова и Великих Лук доверились мошенникам и лишились в общей сумме более 100 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в октябре горожанам звонили неизвестные, которые обманным путем завладели их деньгами. В частности, незнакомцы предложили свои «услуги» якобы для предотвращения оформления на собеседников кредита. Некоторые лишились денег при осуществлении операций купли-продажи товаров в Сети, в том числе один человек пытался приобрести эхолот, но наткнулся на мошенников.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбужденных уголовных дел.