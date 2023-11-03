Общество

Сергей Вострецов: Не нужно в погоне за «хайпом» позорить государство

Российский певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, в ходе своего сольного концерта в Санкт-Петербурге нажал на символическую «красную кнопку». Ситуацию прокомментировал депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

Когда певец спел фразу «я русский», он нажал на красную кнопку, которую ему вынес в чёрном чемодане человек в костюме охраны.

"Это, конечно, круто и эпатажно! За границей итак хватает узколобых, которые изображают русских в телогрейке с медведем! Россияне не идиоты и "красных кнопок" только потому, что они "русские" не нажимали, и нажимать не будут! Есть у нас и другие инструменты. А если уж кому-то в России и придётся исполнить когда-нибудь эту страшную миссию, то точно не "певунам", даже очень-очень популярным!», – сказал Сергей Вострецов.

Он добавил, что что исполнитель Ярослав Дронов публичное лицо, и должен понимать, что на него смотрят люди и фанаты, в том числе и иностранные.

«Негоже в погоне за "хайпом" так позорить государство, которое тебя взрастило, даже если у тебя вдруг нежданно-негаданно открылся талант. Живи и радуйся, но ерундой не страдай. Одна "беглая примадонна" уже дел наворотила, достаточно с нас клоунов. Шутки здесь неуместны!», - заключил политик.