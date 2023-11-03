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Общество

Врач назвала основные симптомы аппендицита у детей

05.11.2023 22:00|ПсковКомментариев: 0

Коварство аппендицита в том, что его симптомы часто маскируются под проявления других патологий. Кроме того, они варьируются в зависимости от месторасположения аппендикса, силы воспаления и даже возраста ребенка. Об этом рассказала Дарья Маркова, ведущий педиатр, детский гастроэнтеролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.

«Маленьким детям трудно определить источник боли. Обычно они жалуются на общую боль в животе или указывают на область пупка. Дети постарше могут показать на правую нижнюю часть живота. Однако болезненные ощущения все равно могут быть «гуляющими» – вплоть до зоны поясницы, где их можно спутать с почечными коликами. Еще один важный момент: боль при аппендиците усиливается по нарастающей и не проходит даже после того, как ребенок сходил в туалет «по большому» или избавился от газов в животе», – сообщила Дарья Маркова.

Педиатр добавила, что к боли в животе может присоединиться повышенная температура, пишет  «Газета.Ru»

«Если она поднимается, то крайне резко и достигает высоких значений – до 38,5–40 градусов. При этом у ребенка не наблюдаются симптомы ОРВИ, гриппа или простуды», – уточнила врач.

По словам Марковой, аппендицит часто сопровождается тошнотой, а иногда и эпизодическими приступами рвоты.

«Детей постарше может вырвать один-два раза, маленьких – чаще. В ряде случаев у детей также может наблюдаться расстройство стула», – проинформировала педиатр.

Дарья Маркова упомянула про сильную слабость, боль в правом боку и позу эмбриона у детей при аппендиците.

«Даже если ребенок точно не понимает, где именно у него болит, инстинктивно он будет пытаться принять такую позу, которая поможет снять боль. В случае с аппендицитом это положение лежа на левом боку с подтянутыми к животу ногами», – подытожила детский врач.

Теги: #врач
Источник: Псковская Лента Новостей
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