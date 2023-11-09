Общество

Меры по предупреждению ЧС будут действовать в Пскове в непогоду

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями, будут действовать в Пскове в осенне-зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

Для своевременного реагирования на угрозы возникновения ЧС и экстренного принятия мер создана оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.

Предприятиям, которые привлекаются к ликвидации последствий непогоды, поручено обеспечить своевременную уборку закрепленных территорий.

Управляющие организации будут регулярно осматривать кровли зданий, огораживать опасные участки, убирать с крыш наледи и сосульки, очищать от снега внутридворовые проезды и люки колодцев пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения.

Управление городского хозяйства:

обеспечит контроль за своевременной расчисткой от снежных заносов подъездных путей к социально-значимым объектам и объектам жизнеобеспечения населения,

организует работу по очистке от снега подъездных путей к пожарным пирсам, пожарным водоемам и местам забора воды в целях пожаротушения.

Соответствующее распоряжение подписал глава города Пскова Борис Елкин.