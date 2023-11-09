Меры по предупреждению ЧС будут действовать в Пскове в непогоду

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с неблагоприятными метеорологическими явлениями, будут действовать в Пскове в осенне-зимний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.
Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова
Для своевременного реагирования на угрозы возникновения ЧС и экстренного принятия мер создана оперативная группа комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и пожарной безопасности.
Предприятиям, которые привлекаются к ликвидации последствий непогоды, поручено обеспечить своевременную уборку закрепленных территорий.
Управляющие организации будут регулярно осматривать кровли зданий, огораживать опасные участки, убирать с крыш наледи и сосульки, очищать от снега внутридворовые проезды и люки колодцев пожарных гидрантов системы наружного пожарного водоснабжения.
Управление городского хозяйства:
Соответствующее распоряжение подписал глава города Пскова Борис Елкин.