Великие Луки присоединились к акции «Коробка храбрости»

Великие Луки присоединились к партийной акции «Коробка храбрости», приуроченной ко Всемирному дню ребенка. Об этом сообщил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал Александра Козловского
«Каждый желающий может помочь собрать подарки детям, которые находятся в лечебных учреждениях. Необходимы конструкторы, куклы, детские книжки, раскраски, фломастеры, наборы для творчества и так далее», - отметил он.
В Великих Луках для сбора подарков установлены три «Коробки храбрости»:
Традиционная акция «Единой России» будет проходить по 1 декабря этого. «Присоединяйтесь, дорогие земляки! Вместе порадуем детей», - призвал Александр Козловский.