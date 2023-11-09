Общество

«Беседка»: Талантливы и красивы. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 ноября. Новый выпуск посвящен фестивалю «Мисс и Миссис Псков-2023», финальный этап которого 25 ноября состоится в СРК «Простория».

Директор конкурса Николай Королев на правах ведущего программы пообщался с участницами фестиваля - Мисс талант 2023 Анной Мосоловой и Миссис талант 2023 Натальей Пескиной. Гостьи студии поделились своими впечатлениями от участия в конкурсе и ожиданиями от финала.