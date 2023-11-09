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Общество

Магазин с душой

09.11.2023 15:15|ПсковКомментариев: 0

О том, что любимый многими букинистический магазин «Закладка» закрылся, жалели не только псковичи. Среди постоянных покупателей было много гостей города, которые не забывали заглядывать в небольшое помещение со стеллажами, похожее на маленькую библиотеку, такое же уютное и гостеприимное.

Поэтому для любителей чтения стало радостным известием неожиданное возвращение магазина на прежнее место в центре города. О том, почему магазин не мог не открыться в Пскове снова, Псковской Ленте Новостей рассказал накануне начала работы владелец «Закладки» Алексей Оглоблев.

 

Как корабль назовешь...

В старом доме на улице Пушкина букинистический магазин работал почти семь лет. И, наверняка, и у многих горожан было ощущение, что он был там всегда. А между тем, предприниматель сменил множество адресов, прежде чем найти это идеальное место для своего детища.

Впрочем, начиналось все даже не с книг. 16 лет назад Алексей Оглоблев переехал в Псков из Архангельска с женой Юлией, котом и гитарой. Первое время работал в общепите, но вскоре семья сделала первую попытку открыть свое дело — букинистический магазин. Книги были свои — Алексею пришлось пожертвовать личной библиотекой. На аренду помещения и покупку стеллажей пошли заработанные за несколько месяцев деньги.

Книжное направление для первого бизнес-проекта было выбрано не случайно.

«Надо идти от того, что нравится. Я книжник был: всю жизнь читал, интересовался книгами, рекомендовал их», - рассказал он.

Оглоблевы арендовали небольшое помещение на Запсковье и начали работать. Магазин назывался «Книжная полка». Торговая точка сменила еще несколько адресов, но торговля не шла, долги копились. И в итоге бизнес пришлось закрыть.

Вторая попытка «уйти в свободное плавание» была предпринята уже после рождения сына. Алексей получил на бирже труда субсидию на открытие бизнеса. И на улице Труда появился вагончик с вывеской «Закладка». «Слово многозначное. Есть закладка в книге. Но я незаконченный строитель, и мне ближе второе значение этого слова: закладка первого камня, закладка фундамента, начало, основание», - рассказал Алексей.

Владелец магазина смеется, что тогда не знал еще одного значения этого слова. «Сейчас бывает, что молодые люди ходят, хихикают и фотографируют. Где-то я видел нашу «Закладку» в подборке «Самые странные названия магазинов». Но, когда я открывал ее, про это значение не думал. Хотя очень трепетно отношусь к словам и считаю, что название - очень важно. Как корабль назовешь - так и поплывет», - сказал он.

С новым названием корабль отправился в более удачное плаванье. Но все же успехи и всеобщая любовь пришли только с переездом на улицу Пушкина. «Все говорят: место хорошее. А я искал его восемь месяцев! Обошел весь город. Действительно идеальное место: старое здание, первый этаж, хороший арендодатель. Единственно, нет отопления. Но спасают толстые стены и обогреватели».

Приятно приходить

С самого начала Алексей решил делать именно книжный магазин, несмотря на то, что многие знакомые рекомендовали букинистику сделать частью антикварного салона. «Это выгоднее. Но я не хочу. Я сказал: пусть лучше у меня будет хороший букинистический, чем посредственный антикварный. Тем более, я не сильно разбираюсь в этом», - заметил он.

Предприниматель хотел открыть магазин, в который приятно было бы приходить. «Как-то были с женой в Питере, там много букинистических магазинов. Вышли из одного: магазин большой, ассортимент хороший, но все свалено и в пыли. Говорю: «Юль, не могу понять, почему ничего не купил - много интересного». А она в ответ: «Просто не хочется покупать».

Поэтому «Закладка» больше была похожа на библиотеку: все по полочкам расставлено, по разделам, по алфавиту. «Я сколотил две табуреточки для того, чтобы посидеть у нижних полок. Мне этого не хватало в других магазинах. Мне хочется, чтобы людям было удобно», - отметил он.

К книгам отношение такое же, как и к людям - уважительное и доброжелательное: «Мы употребляем словосочетание «прочитанные книги», «старые книги», но только не «б.у». Мне не нравится это слово по отношению к книгам», - говорит он. А еще все книги, как в библиотеке, вносились в каталог, который был размещен в группе «Закладки» в соцсети и книгу можно было заранее выбрать и забронировать.

Поэтому в магазинчик с удовольствием приходили покупатели, причем, не только псковичи, но и гости из Прибалтики, Санкт-Петербурга, Москвы. «Много постоянных клиентов, которые раз-два в год приезжают и обязательно ко мне заходят. Как-то я нанимал администратора и в разговоре упомянул о таких покупателях, и парень, который в это время выбирал книги, откликнулся: «Да, подтверждаю. Я из Питера». Мне очень приятно было».

Интернет-версия

Популярность магазина росла, но доходы были не очень большие. «Я искал пути расширения магазина, пути увеличения продаж. В свое время хотел построить сеть небольших магазинчиков вроде фикс-букс, чтобы были книги с фиксированной ценой. Даже один такой магазин открывался у нас на Яна Фабрициуса. Полгода он просуществовал. Но не пошло. Потому что очень большая проблема с кадрами», - пояснил Алексей.

По его словам, найти хорошего продавца, который болеет за работу, стремится к результату, сложно: «Когда я искал продавца последний раз 2,5 года назад, кандидатов было много очень. Я только одних собеседований провел около 30 штук. Очень удручающе. По тому, как человек пришел, что он говорит, я уже понимаю, сработаюсь я с ним или нет. Если человек приходит и говорит: «Здравствуйте!» - то он так и будет работать. А если через слово мат… Персонажи попадались очень странные».

Но все-таки Алексею удалось найти хорошего сотрудника. В последнее время покупателей встречала прекрасная девушка Люба, которая теперь снова готова вернуться на работу.

А проблема недостаточно высоких доходов исчезла с открытием интернет-магазина. «Аудитория в интернете миллионная, продажи идут круглосуточно. Буквально через полгода «Закладка» через интернет стала приносить больше денег, чем магазин. Но там своя специфика. Там души нет», - заметил он.

Ассортимент в онлайн- и офлайн магазинах был один и тот же. Но в отличие от обычных книжных магазинов, в букинистическом нередко книги покупают не ради чтения, а для настроения. «Всегда популярностью пользуется детская литература - советские издания с хорошими иллюстрациями, книги по искусству, советские энциклопедии и даже учебники. У многих взрослых, которые в советское время учились, ностальгия по ним. Учебники выдавали на учебный год, и они служили десяток лет. Помню, как мне в школе иногда попадались учебники, по которым учился старший брат », - рассказал Алексей.

Также спросом всегда пользуется специализированная литература - книги по строительству, архитектуре, медицине. «Это тоже советские издания, которые сейчас не перевыпускаются», - пояснил он.

Обязательно вернусь

Так получилось, что этим летом полюбившийся псковичам и туристам букинистический магазинчик вдруг прекратил свою работу в связи с отъездом Алексея в Краснодар. «Мне предложили сделать букинистический интернет-магазин там. Я уехал на полгода. Поэтому «Закладку» пришлось закрыть. Но реализовать проект не получилось - у пригласивших меня людей появились финансовые проблемы. Поэтому я вернулся», - пояснил предприниматель.

А с приездом Алексея возвращается на прежнее место и его любимый магазин, несмотря на то, что книги хорошо продаются и на маркетплейсе. Алексей признался, что просто не мог не открыть его после того, какие проводы устроили ему летом псковичи.

«В последние три дня работы магазина я устроил распродажу. Думал, придут десяток-два постоянных клиентов, мы поговорим, пообщаемся. И для меня было шоком (в хорошем смысле), что в маленьком магазинчике все три дня было столпотворение! В помещении одновременно находилось по 35-40 человек, у кассы всегда была огромная очередь покупателей с охапками книг. Меня поразило, какие слова люди говорили. Это было приятно до слез», - признался он.

И вспомнил разговор покупателей: «Стоят люди, перешучиваются. Один говорит: «А вы закрывайтесь каждый месяц!». Вторая: «А на следующий день снова открывайтесь». А третий человек говорит: «А мы вас за это ругать не будем!»».

«Оказалось, что когда занимаешься любимым делом, людям это тоже нужно. И я подумал, что если получится снова открыться, то обязательно это сделаю», - сказал Алексей.

Светлана Синцова

Фото Вадима Боченкова

 

Теги: #книги #магазин
Источник: Псковская Лента Новостей
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