Общество

Финалистки «Миссис Псков-2023» попробовали себя в роли радиоведущих

Финалистки фестиваля «Миссис Псков-2023» попробовали себя в роли радиоведущих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Тематикой новой фотосессии участниц фестиваля "Миссис Псков-2023" стала профессия радиоведущей. Финалистки могли почувствовать себя в роли ведущей на радио Energy и передать привет своей группе поддержки», - рассказали организаторы.

Визажисты фестиваля: Евгения Калью, Ирина Степанова, Надя Брюханова, Маргарита Андреева, Софья Михайлова.

Официальный стилист фестиваля - «Дом красоты». Стилист фестиваля - Ульяна Силина.