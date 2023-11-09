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Общество

Финалистки «Миссис Псков-2023» попробовали себя в роли радиоведущих

09.11.2023 16:27|ПсковКомментариев: 1

Финалистки фестиваля «Миссис Псков-2023» попробовали себя в роли радиоведущих. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля. 

Фото здесь и далее: Ирина Большакова

«Тематикой новой фотосессии участниц фестиваля "Миссис Псков-2023" стала профессия радиоведущей. Финалистки могли почувствовать себя в роли ведущей на радио Energy и передать привет своей группе поддержки», - рассказали организаторы. 

 

Визажисты фестиваля: Евгения Калью, Ирина Степанова, Надя Брюханова, Маргарита Андреева, Софья Михайлова. 

Официальный стилист фестиваля - «Дом красоты». Стилист фестиваля - Ульяна Силина. 

Теги: #радио #миссис псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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